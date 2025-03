DELFI UKRAINAS | Ukraina ülemraada saadik Zelenskõi kohtumisest Trumpiga: „See pole KVN, vaid miljonite elude küsimus“

„See on katastroof. Ukraina ei saa endale lubada USA kui liitlase kaotamist,“ ütles ülemraada saadik Oleksi Hontšarenko Delfi korrespondendile antud intervjuus. Tema sõnul oli selline suhtlusstiil, nagu Zelenskõil oli, vastuvõetamatu.

„Suhted on vaja taastada, sest USA on Ukraina peamine liitlane. Sellest kõigest võitis lõpuks ainult Putin. Suhete rikkumine USA-ga on halvim, mida teha saab. Vaatamata kogu Donald Trumpi retoorikale pikendas ta päev enne Zelenskõiga ovaalkabinetis kohtumist Venemaa-vastaseid sanktsioone. Ja Trump läks isegi Zelenskõiga tänavale kohtuma – seda ei tee ta kõikide juhtidega. Üldiselt läks jutt alguses normaalselt,“ meenutas Hontšarenko.