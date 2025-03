Kutsungit DSHB kandev sõdur tunnistas, et välistoetuseta läheks Ukrainal raskeks. „Kui agressiooni Ukrainas ei peatata, liigub agressor edasi Euroopa piiride suunas,“ lisas sõdur kutsungiga Üliõpilane.“Ma arvan, et Euroopa kahetseb, kui meid ei aita.“

Sõdur kutsungiga Edo ütles, et ta toetab täielikult president Volodõmõr Zelenskõid. „Igaüks peaks keskenduma oma tööle, minu töö on koos teiste kuttidega vaenlasi hävitada;“ ütles ta. „Poliitikute asi on reisida ja läbi rääkida, et meil oleks, millega vaenlasi hävitada.“