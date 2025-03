Rahu vangub. Iisrael keelas Gazasse humanitaarabi toimetamise

Lisaks hoiatas valitsus, et Hamasi edasine tõrkumine toob kaasa uusi tagajärgi.

1. märtsil aegunud esimese faasi käigus toimus vastastikune vangide vahetus ja Iisraeli vägede tagasitõmbumine enamikust Gaza sektorist. Esialgses kokkuleppes lubatud järgmist faasi puudutavad kõnelused on Iisraeli valitsuse otsusel pidevalt edasi lükkunud ja ei jõudnud enne esimese faasi aegumist isegi alata. Vaatamata vaherahu aegumisele ei ole suurem lahingutegevus esialgu siiski alanud. Pühapäeval andis Iisraeli armee Gaza põhjaosas droonilöögi palestiinlaste pihta, kes armee teatel tegelesid lõhkeseadeldise paigaldamisega.

Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich tervitas peaminister Benjamin Netanyahu otsust abisaadetised tõkestada ning ütles, et abi ei tuleks taastada enne seda, kui Hamas on hävitatud või kõik pantvangid vabastanud. Smotrichi sõnul tuleks nüüd avada „põrguväravad“, kuni Iisrael on saavutanud täieliku võidu.