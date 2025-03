Starmer: Ühendkuningriik ja Prantsusmaa teevad Ukrainaga rahuplaani, mida arutatakse ka USA-ga

Starmer tunnistas intervjuus, et Valges Majas toimunud USA ja Ukraina presidentide sõnavahetus tekitas temas ebamugavust, ent nüüd on vaja edasi liikuda. „Me peame sellest üle saama,“ ütles Starmer. „Tuleb leida viis, kuidas me kõik saaks koostööd teha, sest lõppude lõpuks on verine konflikt kestnud juba kolm aastat. Nüüd tuleb jõuda püsiva rahuni.“