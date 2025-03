Eesti suursaadik USA-s: Ameerika huvi Euroopa julgeoleku vastu suurendab see, kui Euroopa ei käi, müts käes, USA-lt toetust küsimas

Mida me reedel Ovaalkabinetis läbi teleekraanide nägime? Mis see oli?

Oh, mis ta oli... Erakordselt keerulisel ajal erakordsete isiksuste ja oluliste teemade põrkumine. Ega seal Ukrainale ja kindlasti ka USA-le midagi meeldivat polnud, aga see oli avalikult nähtaval ja olemas ning eks nüüd tuleb siit kõigil edasi minna. Eks see kohtumine kindlasti ajalooraamatutesse üsna peatselt kirja saab ükskõik mille näitena, kas siis mingisuguse olulise pöördepunktina või sellena, et käidi karil ära ja sõideti edasi.