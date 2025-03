Briti peaministriga kohtunud Zelenskõile kinnitati, et Ukrainal on riigi täielik toetus

Kuna peaministri büroo ette olid kogunenud sõbralikud meeleavaldajad, oli nende hüüdeid kuulda ka Starmeri ja Zelenskõi kohtumisele. „Need on Ühendkuningriigi inimesed, kes tulid näitama, kui palju nad teid ja Ukrainat toetavad,“ märkis Starmer sissejuhatuseks. „Me seisame teie ja Ukraina kõrval nii kaua, kui vaja.“

Zelenskõi on pühapäeval oodatud ka kuningas Charles III audientsile.

Pärast kohtumist tänas president Ühendkuningriiki toetuse eest ja tõstis esile Ühendkuningriigilt saaadud 2,26 miljardi naela (2,6 miljardi euro) suurust laenu, mille tagatiseks on alates sõja algusest Vene riigipangalt konfiskeeritud vara. „See on tõeline õiglus: see, kes sõda alustas, peab selle eest maksma,“ märkis Zelenskõi.