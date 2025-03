Zelenskõi lendas Londonisse Euroopa tippkohtumise eel

Ukraina president kohtub Briti peaministri Keir Starmeriga pärastlõunal. Oma Ühendkuningriigi visiidi raames kavatseb Zelenskõi osaleda Euroopa liidrite kaitsealasel tippkohtumisel, kus arutatakse rahu tagamist Ukrainas, vahendab The Guardian.

Alates reedest on juhid püüdnud leevendada Valges Majas aset leidnud vastasseisu tagajärgi. Kohtumine loodi selleks, et arutada Ukraina maavarade tehingut vastutasuks USA jätkuva toetuse eest.

Selle asemel, et pingelisi suhteid parandada, lõppes Trumpi ja Zelenskõi kohtumine tulise sõnavahetusega. Trump süüdistas Ukraina liidrit „kolmanda maailmasõjaga mängimises“, pärast seda, kui Zelenskõi märkis Venemaa varasemaid relvarahurikkumisi.

„Ameerika abi on olnud meie ellujäämisel ülioluline ja ma tahan seda tunnistada. Vaatamata karmile dialoogile jääme strateegilisteks partneriteks. Kuid me peame olema üksteisega ausad ja otsekohesed, et meie ühiseid eesmärke tõeliselt mõista,“ ütles Zelenskõi pärast reedest kohtumist sotsiaalmeediaplatvormil X.