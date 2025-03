Ukrainlased jagasid Zelenskõile kiidusõnu pärast vastasseisu Trumpiga

Seevastu ei paistnud ukrainlasi toimunu häirivat. Eile hilisõhtul kubises sotsiaalmeedia kiidusõnadest Zelenskõile ja paljud väljendasid tunnet, et Ukraina liider on seisnud nende riigi väärikuse ja huvide eest, isegi kui see tähendas vastasseisu USA presidendiga.

„Me teame, mis on surve, rindel, poliitikas, igapäevases võitluses,“ ütles Hersoni piirkonna juht Oleksandr Prokudin. „See on teinud meid tugevamaks. See on teinud presidendi tugevamaks. Otsustavus on jõud, mis meid edasi viib. Ja ma olen kindel, et me peame ka seekord vastu.“