Scholz helistas Valges Majas toimunud skandaalse kohtumise järel nõupidamiseks Merzile

Leht märkis, et Scholz ja Merz näivad olevat olukorra tõsiduse osas ühel meelel. „Keegi ei taha rahu rohkem kui Ukraina kodanikud,“ ütles Scholz platvormil X. Merz sõnas samas, et sakslased on „Ukraina poolel headel ja rasketel aegadel.“ Ta lisas, et peab jääma selgeks, kes on „selle kohutava sõja agressor ja kes ohver“.