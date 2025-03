VIDEO | „Ma ei mängi kaarte.“ Loe täismahus: Trumpi ja Zelenskõi ovaalkabineti sõnavahetuse teravaim osa

Kohtumisel proovis Zelenskõi selgitada, et sõja lõpetamiseks on vaja Ukrainale julgeolekugarantiisid. Ta rõhutas, et sõja alustaja Venemaa peab maksma ja lisas, et Putiniga ei tohi teha mingeid kompromisse.

Trump ja kohtumisel samuti viibinud asepresident JD Vance ei olnud selliseks jutuks aga valmis. Trump rõhutas, et tema eesmärk on rahu saavutamine ning ta on ühtmoodi Ukraina ja Venemaa selja taga.

„Ma loodan, et mind tuntakse ja tunnustatakse kui rahutoojat,“ ütles Trump.

Seejärel süüdistas Vance Zelenskõid selles, et ta pole kordagi USA administratsiooni tänanud. Zelenskõi uuris, kas Vance on Ukraina olukorraga kohapeal tutvunud, mille peale viimane vastas, et on selle kohta lugenud.

Sõja ajal on kõigil probleeme, nentis Zelenskõi. „Aga teil on kena ookean ja te ei tunne seda praegu, aga te tunnete seda tulevikus,“ lisas ta. Zelenskõi öeldu pälvis vastulause Trumpilt, kes ütles, et Zelenskõi ei saa dikteerida, mida nemad tunnevad.

„Te ei ole heas positsioonis. Teil ei ole praegu kaarte käes. Koos meiega, teil hakkavad olema kaardid,“ ütles Trump.

„Ma ei mängi kaarte,“ vastas Ukraina juht.

Pärast seda, kui kahe riigi liidrid olid korduvalt samaaegselt rääkinud, ütles Trump: „Saab olema väga raske niimoodi äri ajada, ma ütlen teile.“

Zelenskõi lahkus Valgest Majast plaanitust varem, veidi pärast vastasseisu toimumist. Valge Maja teatel kästi Ukraina delegatsioonil lahkuda.

Zelenskõi, Vance’i ja Trumpi sõnavahetuse teravaim osa

Zelenskõi: Missuguse diplomaatia kohta sa, JD, küsid? Mida sa sellega mõtled?

