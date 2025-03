Raimond Kaljulaid: näib, et Venemaa on suutnud vähemalt mingile osale oma narratiivist leida ovaalkabinetis toetust

Kaljulaid ütles Delfile, et eilne Zelenskõi ja Trumpi kohtumine näitas, et suhted on keerulised nii poliitiliselt kui ka isikute vahel. „Maailmale annab see sõnumi, et atlandiülestes suhetes on tõsine kriis ja see ei ole hea,“ märkis Kaljulaid.

Kaljulaid sõnas, et President Trump ise ja ka välisminister Rubio on selgitanud, kuidas Venemaad hukka mõistes ning isiklikult president Putinit rünnates, välistaksid nad võimaluse tuua Venemaa sõja lõpetamiseks läbirääkimiste laua taha. „Paraku tundub, et USA ja Venemaa esindajate suhtlus on ilmselt palju ulatuslikum kui on avalikkusele teada. Ametlikult on kinnitatud vaid ühte telefonikõnet, aga neid on olnud selgelt rohkem ja hetkeseisuga näib, et Venemaa on suutnud vähemalt mingile osale oma narratiivist leida ovaalkabinetis toetust,“ rääkis Kaljulaid.