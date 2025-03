Washington Post: Trump võib peatada kogu sõjalise abi Ukrainale

Pärast eilset tuliseks kiskunud kohtumist Trumpi administratsiooni ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vahel ütles üks kõrge USA ametnik Washington Postile, et administratsioon kaalub kõigi käimasolevate sõjalise abi saadetiste lõpetamist, sest Ukraina riigipea ei andnud Trumpi soovidele kiiresti järele.

Kui see käik peaks tõeks saama, tähendaks see miljardite dollarite väärtuses radarite, sõidukite, laskemoonade ja rakettide Ukrainasse väljasaatmise katkestamist.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce ütles reede hilisõhtul telesaates Fox Business, et Zelenskõil „on valikuid“ ja ilmselt annab olukorda ümber pöörata. Ta lisas, et konflikt ovaalakabinetis ei tähenda, et „tehingut enam teha ei saaks“.

Veel ütles Bruce, et administratsioon ei pannud ovaalkabinetis toimunu otseülekannet pahaks. „See on see, mille poolt Ameerika rahvas hääletas.“ See olevat osa USA „taas suureks muutmisest“.

New York Timesi ajakirjanikuga vestelnud Trumpi administratsiooni ametnik lisas, et president võib otsustada lõpetada isegi USA kaudse toetuse, mis hõlmab muud tüüpi sõjalist rahastamist, luureandmete jagamist, Ukraina sõdurite ja pilootide väljaõpet ning rahvusvahelist abi haldava kõnekeskuse majutamist USA sõjaväebaasis Saksamaal.

Trump on öelnud, et Ukraina maavarad oleks nende eest tagasimakseks ning väitis, et USA inseneride ja kaevurite juuresolek nende ekspluateerimiseks on Ukrainale piisav julgeolekugarantii.

Saksamaa Kieli Instituudi andmetel on Trump pärast valimisi oluliselt üle hinnanud USA-poolset Ukrainale antavat abi. Samuti on ta ekslikult väitnud, et Euroopa toetus Ukrainale olid laenud, mille Kiiev tagasi maksab.

Kieli Instituudi andmetel on Euroopa riigid panustanud Ukraina sõjategevusse 138 miljardit dollarit, võrreldes USA 119 miljardi dollari suuruse sõjalise ja humanitaarabiga.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada