Zelenskõi ja Trumpi kohtumist pääses kajastama Vene riigimeedia töötaja

Presidentide inetuks kiskunud koosoleku juures viibis TASS-i korrespondent, ehkki samal ajal oli keelatud ligipääs näiteks Reutersi ja Associated Pressi esindajatele.

„TASS ei olnud heakskiidu saanud meedialistis,“ ütles Valge Maja ametnik CNN-ile. „Niipea, kui pressiosakonna töötajad said teada, et ta on ovaalkabinetis, saatis pressisekretär ta minema.“