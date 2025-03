Kalev Stoicescu: Euroopa peab oma sõjalist musklit kiiresti ja tublisti kasvatama

Stoicescu rääkis, et jäi peale eilset mõtlema, kas toimunu oli hea või halb. Ta jõudis enda sõnul järeldusele, et tegelikult oli võib-olla parem, kui kogu maailm ja k.a Venemaa ning tema liitlased, nägid pealt läbirääkimiste köögipoolt. Samas ei teadnud Stoicescu, kas Venemaal on väga põhjust juubeldamiseks: võib-olla ainult selles osas, et lääs lõhestub nähtavalt rohkem.

Riigikaitsekomisjoni juht märkis, et kuigi kokkulepet veel ei ole, ei ütle keegi, et seda edaspidi ei tule. „Kui küsida, mis meid ees ootab? Ma küsiksin vastu, et kas me eile hommikul arvasime, et me näeme seda, mida me õhtul nägime? Päris nii me ei arvanud. Mida ma tahan öelda, on see, et veel võib tulla igasuguseid ootamatusi. See ei ole lõpp, see pole kaugeltki mitte lõpp,“ lausus Stoicescu.