VIDEO | Zelenskõi intervjuus Fox Newsile: relvarahu ilma julgeolekugarantiideta on meie rahva jaoks tundlik

Zelenskõi lisas, et Ukraina ei alusta rahuläbirääkimistega enne, kui nad on saanud julgeolekugarantiid uue kallaletungi vältimiseks. „Teate, relvarahu ilma julgeolekugarantiideta, see on meie rahva jaoks nii tundlik. Ma räägin nende inimeste presidendina, kes on selles võitluses olnud kolm aastat ja nad tahavad lihtsalt kuulda, et Ameerika (on) meie poolel ja et Ameerika jääb meiega, mitte venelastega. Meiega. See on kõik,“ rääkis riigipea.