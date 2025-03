Kuidas reageeris maailm Zelenskõi ja Trumpi vastasseisule?

Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen

„Ukrainale oli see rusikas kõhtu… Robustsete vestluste jaoks peab ruumi olema – isegi sõprade vahel. Aga kui see niimoodi telekaamerate ees toimun, on võitjaid vaid üks. Ja ta istub Kremlis.“

Venemaa endine president, Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev

Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas

„Ukraina on Euroopa! Seisame Ukraina poolel. Me suurendame oma toetust Ukrainale, et nad saaksid jätkata agressori vastu võitlemist. Täna sai selgeks, et vaba maailm vajab uut juhti. Meie, eurooplaste, peame selle väljakutse vastu võtma.“

Moldova president Maia Sandu

Hispaania peaminister Pedro Sanchez

Tšehhi president Petr Pavel

Hollandi peaminister Dick Schoof

Poola peaminister Donald Tusk

Šveitsi president Karin Keller-Sutter

Uus-Meremaa peaminister Christopher Luxon

Sloveenia president Nataša Pirc Musar

„Sloveenia järgib rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete põhimõtteid ja austamist. See, mida me täna Ovaalkabinetis nägime, õõnestab neid väärtusi ja diplomaatia aluseid. Toetame kindlalt Ukraina suveräänsust. Kordame, Venemaa on agressor. On hädavajalik, et me toetaksime ja kaitseksime demokraatlikke ideaale, tagades, et need kajastuvad meie tegevuses ja suhtluses ülemaailmsel areenil. Euroopal on aeg asuda juhtpositsioonile teel rahu poole Ukrainas. Austades rahvusvahelist õigust, ÜRO põhikirja, õiglust ja ennekõike ... sündsust.“