Eerik-Niiles Kross: tänasest Zelenskõi ja Trumpi kohtumisest võitis vaid Putin

„Võimalik, et ilmselt ette planeeritud ja põhiliselt Vance’i poolt läbi viidud Zelenskõi avalik mõnitamine oli vajalik, et pakkuda Trumpile ettekäänet „rahuprotsessist“ väljuda, süüdistades ebaedus Zelenskõid,“ ütles Kross. „Vaevalt on ta Putinilt seni saanud mingeidki vihjeid kompromissivalmidusest. Usun, et Trump-Vance’i vihapurske tegelik põhjus on nimelt seal.“