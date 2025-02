Urmas Paet USA ja Ukraina kohtumisest: see on kahjuks uus madaltase

Europarlamendi liige ja staažikas eksvälisminister Paet tõdes täna Valges Majas toimunud sündmusi kommenteerides, et paraku ongi trend olnud viimased nädalad selles suunas. „Oleme kuulnud mitu korda, kuidas USA president Ukrainat ja ka Zelenskõid isiklikult sarjab, rääkimata suurest poliitilisest initsiatiivist Venemaaga üle Ukraina pea asju ajada. Vaadates, mida oleme kõik näinud nüüdseks juba rohkem kui kuu, mil Trump on president olnud, siis üllatuda pole enam väga ruumi. See kõik on väga kehv, et see nii on. See on väga halb,“ nentis Paet.