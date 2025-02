Tsahkna: ühegi riigi presidenti ei kohelda nii, nagu Trump kohtles Zelenskõid

„Ainuke, kes siin on diktaator, ainuke, kes on rünnanud Ukrainat, ainuke, kes ründab kõiki neid põhiväärtusi, on ju Putin,“ ütles Tsahkna. „Mida iganes seal ei öeldud, meie toetus Ukrainale jätkub.“

Tsahkna lisas, et nii nagu Trump kohtles Zelenskõid, ei kohelda ühegi riigi presidenti. „Eriti veel selle rahva juhti, kes on võidelnud kolm aastat metsikut hinda makstes oma ja meie kõigi vabaduse eest,“ märkis ta.

Tsahkna sõnas, et väga raske oli vaadata, mida Trump Zelenskõile ütles ja kuidas teda kohtles. „Aga üks on selge – Ukraina ei ole üksi ja meie toetus jätkub,“ märkis ta.

Välisminister räägib praegu aktiivselt teiste Euroopa välisministritega. „Olen täitsa veendunud, et Euroopa on võimeline tegema rohkem ja need otsused tulevad, mis puudutavad Ukraina jätkuvat abistamist,“ ütles ta. „Rääkisin ka Ukraina välisministriga, kinnitasin, et Ukraina ei ole üksi, Eesti ja Euroopa annavad rohkem sõjalist abi ning peavad tagama, et Ukrainal on võimalus võitlust jätkata.“

„Me peame võimaldama Ukrainal edasi võidelda ja ma ei hakkagi siin kommenteerima, mida keegi ütles pressikonverentsil. Siin ei olegi võimalik midagi kommenteerida, tähtis on see, mida me teeme,“ rääkis Tsahkna.

Tsahkna nentis, et kui USA enam Ukrainat ei toeta, siis see nõrgestab Ukrainat, kuid tema sõnul tuleb siinkohal kiiresti USA toetus asendada Euroopa toetusega. „Eesti on tõstnud oma sõjalist toetust. Kui vaadata viimaseid päevi, siis väga paljud erinevad Euroopa riigid panevad otseselt sõjalist abi koheselt Ukrainale juurde,“ ütles ta.

„Meil on jätkuvalt 300 miljardit Venemaa külmutatud varasid Euroopas, mida saame kasutada, nii et tegelikult on seda ressurssi, millega aidata Ukrainal võidelda, kui ukrainlased pole nõus kokkulepetega, mida üle nende peade soovitakse teha,“ rääkis Tsahkna.

Põhisõnum välisministri sõnul on see, et toetus Ukrainale jätkub. „Meie jaoks ei ole mingit küsimust selle üle, kes alustas sõda. Ainuke, kes on tõesti vapper olnud, on Ukraina rahvas president Zelenskõi juhtimisel, kes on metsiku hinnaga kolm aastat kaitsnud iseennast ja Euroopat,“ lisas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada