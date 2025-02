Valmis vanglarendi analüüs. Asekantsler: nüüd tuleb langetada poliitiline otsus

Justiitsministeeriumite vanglate asekantsler Rait Kuuse rääkis, et analüüs keskendus sellele, millisel moel ja milliste piirangutega on võimalik vanglate väljarentimine Eesti riigis kehtivaid õigusakte, sealhulgas ka põhiseadust ja sellest tulenevaid piiranguid arvestades. Ta tõi välja, et kui algselt oli üks võimalik versioon selline, et vangid tuuakse Eestisse ning meie ametnikud teevad tööd rendiriigi õigusaktide alusel. Selle versiooni õigusanalüüs välistas, kuna meie põhiseadus seda ei luba.

„Vangla renti saab teha küll põhiseaduspäraselt nii, et välislepinguga võetakse meie õigusruumi selle teise riigi vangistuse korraldus üle selles määras, mida põhiseadus ei välista. Sisuliselt peab see välisleping olema hästi detailne, sinna tuleb teha juurde lisad, mis reguleerivad vanglatööd, mis tõenäoliselt sellisel juhul võiks olla mõnevõrra erinev sellest vanglatööst, mida meie teeme.“

Analüüsist selgus ka see, et vanglatööd peavad läbi viima Eesti enda ametnikud, kuid välisriikide kodanikud võivad näiteks konsultantidena abis olla. Samuti säilib välisvangidel õigus pöörduda ka Eesti kohtute poole. Samas lubab põhiseadus välisvangide puhul piirata nende avavanglasse paigutamist ning väljapoole vanglat lubamist. Kuuse rääkis, et analüüs leidis ka, et parem oleks kui vangid oleksid Eestisse toomisega ise nõus.

Kuuse rääkis, et Eesti ametnikud on käinud nii Rootsis kui Hollandis sealset vanglaelu vaatamas ning ka vastupidi. Leiti, et tööprotsessides väga märkimisväärseid erisusi pole.

Kuuse sõnul on välisvangi ülevalpidamine märkimisväärselt kallim kui kohaliku vangi pidamine. „See läbirääkimiste positsioon ei saa olla selline, et Eesti riik peaks mingisuguseid kulusid ise kandma, sest see ei ole meie huvides ja meil on väga selgelt valitsuse ootus olnud arutellu tuua võimalikud lähtepunktid, et millisest hinnatasemest me räägime.“