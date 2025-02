VIDEO ja BLOGI | Trumpi ja Zelenskõi kohtumine kukkus läbi. Trump: „Ta võib tagasi tulla, kui on rahuks valmis.“

Enne kohtumist eeldati, et nad allkirjastavad lepingu, mis annab Washingtonile osalise juurdepääsu Ukraina mineraalidele. Tegemist on Trumpi administratsiooni katsega hüvitada USA kulutusi sõjalisele abile. Kohtumise algul tuli teade, et riigipead ise lepet ei allkirjastada ning sellega tegelevad mõlema riigi ametnikud. Pärast presidentide kohtumist tuli aga teade, et lepe jääb allkirjastamata.

Presidentide kohtumine Valge Maja ovaalsaalis muutus kiiresti väga teravaks. Zelenskõi proovis selgitada, et sõja lõpetamiseks on nende riigile vaja julgeolekugarantiisid ning rõhutas, et sõja alustaja - Venemaa - peab maksma. Ühtlasi tänas ta Trumpi maavarade leppe eest ja lisas, et soovib rääkida sellest, mida USA on valmis tegema. Veel rõhutas, et Putiniga ei tohi teha mingeid kompromisse.

Trump ja tema asepresident JD Vance polnud selliseks jutuks valmis. Trump rõhutas, et tema eesmärk on rahu saavutamine ning ta on ühtmoodi Ukraina ja Venemaa selja taga. Trump ütles, et ta tahab, et teda mäletataks kui rahutoojat.

Seejärel süüdistas Vance Zelenskõid selles, et ta pole kordagi USA-le öelnud „aitäh“. Kui Zelenskõi asepresidendilt uuris, kas ta on kordagi Ukrainas valitseva olukorraga käinud tutvumas, vastas Vance, et on selle kohta piisavalt lugenud.

Ukraina riigipea raputas selle peale pead ja ütles, et ka USA tunneb lõpuks sõja tagajärgi. Trump paistis sellest nähtavalt pettunud ja ütles: „Ära ütle meile, mida me tunneme. Sa ei saa dikteerida, mida me tunneme. Me tunneme end väga hästi ja väga tugevana.“

Zelenskõi otsustas Valgest Majast plaanitust varem lahkuda. Kohtumise järel postitas Trump oma platvormil Truth Social, et Zelenskõi ei ole rahuks valmis. Ta lisas, et Zelenskõi ei austanud Ameerika Ühendriike. „Ta võib tagasi tulla, kui on rahuks valmis.“

BBC ajakirjanik nimetas ovaalkabinetis toimunud kohtumist Ukraina vaatenurgast halvimaks stsenaariumiks. „Harva, kui üldse, on sellised pinged maailma kaamerate ees nii selgelt näha,“ ütles Bernd Debusmann Jr.