Kohus: sotsiaalkindlustusameti praktika eestkostetavatele lastele toetuse maksmine lõpetada on õigusvastane

Viimase poole aasta jooksul on Tallinna halduskohtusse esitatud järjest enam kaebusi SKA otsuste peale seoses eestkostetavate laste toetuse maksmise lõpetamisega. Samuti on kohtu andmetel selle küsimuse kohta tehtud päringuid õiguskantslerile.

Kohtu hinnangul ületab SKA oma pädevust, kui asub eestkoste kohtumääruse asjaolusid ümber hindama. Eestkoste määramisel võtab maakohus juba seisukoha küsimuses, kas vanemad on täitnud oma kohustust hoolitseda lapse eest. Seaduse järgi on toetuse saamise tingimused täidetud juhul, kui lapse vanemad ei täida oma kohustusi hoolitseda lapse eest ning kohtumäärusega on määratud lapsele füüsilisest isikust eestkostja.

Kohus leidis, et SKA on tõlgendanud perehüvitiste seadust valesti. Olukorras, kus lapsevanemalt on võetud lapse hooldusõigus ning eestkoste on määratud kohtumäärusega, on toetuse maksmise lõpetamine õigusvastane.

Ühtlasi toonitas kohus, et eelarve kärbete tegemine kõige nõrgemate arvelt on väär ning käesoleval juhul vastuolus kehtiva õigusega. SKA on rikkunud hea halduse tava, kui on jätnud nõuetekohase haldusmenetluse läbi viimata. Isikut tuleb menetluses kohelda kui subjekti, mitte kui objekti.

Otsus on jõustumata. Halduskohtusse saab kaebuse esitada sotsiaalõiguse valdkonnas riigilõivuvabalt.

