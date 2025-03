VENE MÕJU | Eesti mängib Vene mõjutustegevuse vastu riskantset mängu, aga see on end ära tasunud.

2007. aasta pronksiöö muutus pöördepunktiks, kus Eestis hakkasid eri asutuste inimesed süstemaatiliselt töötama Vene mõjutustegevuse vastu. Praeguseks on paljud lahingud võidetud. Vene meedia on välja surutud, propagandat keeratakse kinni, kultuurisidemed on ära lõigatud, kirik lahutatakse varsti Moskvast. Paljud riigid pole sellega siiamaani tegelema hakanud. Saksamaal asutati alles eelmisel aastal üksus, mis peaks Vene propagandaga tegelema. Kes ja kuidas on Eestis Venemaa mõjutustegevuse vastu võidelnud? Ja kas sõda on võidetud?