Räpina vald ei taha hooldekodukoha eest lisaraha välja käia ja plaanib riigi kohtusse kaevata

Õiguskantsleri poole on praeguseks pöördunud 11 Räpina inimest, kes on palunud kontrollida, kas Räpina vallavolikogu otsus tasuda hooldekodukoha eest kõigest 380 eurot, kehtestades määrusega vastav hoolduskulude piirmäär, on põhiseaduspärane. Inimesed tõid esile, et sellest rahast ei piisa piirkonna hooldekodude – Leevi hooldekodu, Räpina haigla, EELK Räpina Miikaeli koguduse hooldekodu ega Ristipalo pansionaadi – hoolduskulude katmiseks.