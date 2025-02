Rein Taagepera Sirbile: praegune USA appi ei tule

Taagepera tõdes ka, et USA demokraatia on halval teel, märkides, et õigusriigi kaitsemehhanismid toimivad alati aeglaselt. Rääkides sellest, millisena ta tajub konservatiivide ja liberaalide omavahelisi suhteid USA-s, ütles Taagepera, et need on palju teravamad kui 30 aasta eest. Politoloog tõi välja, et rahvas on ohtlikult lõhenenud.