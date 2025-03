Bolt Plusi uued eelised: tellimuste tasuta kohaletoimetamine ja igalt sõidult raha tagasi

Bolt Foodi Eesti juht Jaagup Jalakas toob Bolti väärtusena esile tervikliku lahenduse pakkumise: „Bolti eesmärk on pakkuda laia valikut teenuseid ühes kohas ja muuta igapäevased sõidu- ja kullerteenused inimestele mugavamaks ning taskukohasemaks. Bolt Plus on selle teekonna järgmine samm, mis võimaldab klientidel lisaks sõitudelt ja tellimustelt säästmisele nautida ka kiiremat teenindust.“