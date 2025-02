KAART | Trumpi paeluvaid maavarasid leidub pea igas Ukraina nurgas. Kus need asuvad ja milleks neid kasutatakse?

Lääneriikide valitsustel on oma nimekirjad loodusvaradest, millel on tehnoloogia arenguks kriitiline tähtsus. USA arvestuse järgi on selliseid maavarasid 50, EL-i nimekirjas 30 ja neist omakorda umbes 20 saab kaevandada Ukrainas. Maapõues peituvat kogust täpselt hinnata on raske, kuid Ukraina riigimeedia levitatud hinnangul võib ainuüksi mineraalide ehk peamiselt söe ja rauamaagi koguväärtus ulatuda üle 15 triljoni dollari. Nagu eksperdid hoiatavad, on iseküsimus selles, kas selle kaevandamine on majanduslikult mõttekas.