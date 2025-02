Keskerakond tasub miljonitrahvi tükiti, peamiselt riigi rahakotist ja Tederi kurikuulsast annetusest

Kõlvart rõhutab täna sama, mis kolm nädalat tagasi, kui selgus riigikohtu otsus. Tema sõnutsi on nad valmis vastutust kandma ning raha makstakse riigile ära. „Me saame hakkama!“

Riigikohus otsustas, et Tallinna linna juhtinud Keskerakond kauples mõjuvõimuga. Jõusse jäi Tallinna ringkonnakohtu lahend koos kõigi karistustega. Keskerakonna puhul tähendas see, et riigile tuleb maksta miljon eurot.