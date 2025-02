Tulevane presidendi välisnõunik Margus Kolga on süüdi mõistetud ametiseisundi kuritarvitamise ja riigisaladuse avalikustamise eest

Sildam ütles, et on tänulik president Karisele ligi nelja aasta taguse ettepaneku eest töötada riigipea nõunikuna. „Siin on ülimalt professionaalne ja kokkuhoidev meeskond, kellest on muidugi kahju lahkuda. Ent positiivne on, et nüüd saan võimaluse mõnda aega keskenduda oma tervisele ning siis jätkata tööd juba mujal.“