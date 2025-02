Presidendi kantseleist lahkuvad sise- ja välisnõunik

Sildam ütles, et on tänulik president Karisele ligi nelja aasta taguse ettepaneku eest töötada riigipea nõunikuna. „Siin on ülimalt professionaalne ja kokkuhoidev meeskond, kellest on muidugi kahju lahkuda. Ent positiivne on, et nüüd saan võimaluse mõnda aega keskenduda oma tervisele ning siis jätkata tööd juba mujal.“

Sildami ametikoht koondatakse ja enamiku tema tööülesandeid võtab üle siseosakond.

Vabariigi Presidendi välisnõunikuna alustab 1. märtsist tööd pikaajalise diplomaatilise kogemusega Margus Kolga, kes on varasemalt esindanud Eestit ÜRO juures ning juhtinud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonda. Riigipea senine nõunik Celia Kuningas-Saagpakk naaseb tagasi välisteenistusse.

Presidendi kantselei direktori Krista Zibo sõnul on Margus Kolga lisandumine presidendi meeskonda oluline samm, arvestades tema laialdast kogemust rahvusvahelistes suhetes ja organisatsioonides, ÜRO-s ja NATO-s ning julgeolekupoliitikas. „Tema panus Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks saamise protsessi ning Eesti välis- ja kaitsepoliitika kujundamisse on olnud märkimisväärne. See teeb temast riigipea meeskonda väärtusliku täienduse just praeguses keerulises julgeolekukeskkonnas,“ ütles Zibo.

„Diplomaat läheb sinna, kus riigil teda parasjagu kõige rohkem vaja on. Nüüd on selleks Kadriorg. Tahan olla selle proovikivi vääriline,“ sõnas Margus Kolga.

Zibo avaldas tänu Celia Kuningas-Saagpakule, kelle töö ja pühendumus presidendi välisnõunikuna on olnud hindamatu, eriti ajal, kui Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on seadnud Euroopa julgeoleku tõsise surve alla. „Celia on täitnud seda rolli erakordselt vastutusrikkal ajal, mil Eesti hääle ja seisukohtade jõuline esindamine rahvusvahelisel areenil on olnud kriitilise tähtsusega. Tema tugi riigipeale välispoliitilises tegevuses on aidanud tugevdada meie riigi positsioone liitlassuhetes ja rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas,“ märkis kantselei direktor.