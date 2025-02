Türgi kurdide vangistatud juht Öcalan kutsus oma organisatsiooni relvi maha panema ja laiali minema

„Kutsuge kokku kongress ja tehke otsus. Kõik grupid peavad relvad maha panema ja PKK peab end laiali saatma,“ teatas Öcalan oma sõnumis, mille lugesid kurdi ja türgi keeles ette teda vanglas külastanud kurdimeelse erakonna poliitikud, vahendab Associated Press.

Öcalani üleskutse on osa värsketest jõupingutustest saavutada PKK ja Türgi riigi vahel rahu. Need algatas oktoobris Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani paremäärmuslasest koalitsioonipartner Devlet Bahçeli, kes pakkus, et Öcalani võiks tingimisi vabastada, kui tema organisatsioon loobub vägivallast ja laiali läheb.

75-aastane Öcalan on istunud Istanbuli lähedal İmralı saarel vangis alates 1999. aastast pärast riigireetmises süüdi mõistmist. Vaatamata sellele on tal endiselt oluline mõju PKK üle. Oodatakse, et PKK juhtkond kuuletub kõigele, mida Öcalan ütleb, kuigi mõned kildkonnad võivad vastu hakata.

Rahupüüdlused toimuvad Türgis ajal, kui Erdoğan võib vajada parlamendis kurdimeelse Rahva Võrdsuse ja Demokraatia Partei ehk DEM-i toetust, et kehtestada uus põhiseadus, mis võimaldaks tal võimule jääda.

Praegune põhiseadus ei luba Erdoğanil uuesti presidendiks kandideerida, kui ei kuulutata välja ennetähtaegseid valimisi, mis samuti nõuaksid DEM-i toetust.

DEM on juba ammu nõudnud Türgis rohkem demokraatiat, suuremaid õigusi kurdidele ja Öcalanile vanglas paremaid tingimusi.

Põhja-Iraagis baseeruvalt PKK-lt kohe reaktsiooni ei tulnud.

1978. aastal Öcalani asutatud PKK on juhtinud võitlust Türgi kaguosas alates 1984. aastast. Türgi ja selle lääne liitlased on PKK terroriorganisatsiooniks tunnistanud. Varasemad rahupüüdlused on nurjunud.

