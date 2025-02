President Karis Soome lehele: ühel või teisel viisil tuleb agressorriigiga rääkida

Karis põikles kõrvale küsimusest, millist rolli ootaks Eesti võimaliku sõjalise konflikti korral Soomelt.

„Miks see peaks juhtuma Eesti territooriumil? Võib olla sama hästi Soome territooriumil. Kus iganes,“ ütles Karis Helsingin Sanomatele. „Küsimus ei ole Soomes. Küsimus on selles, et oleme NATO-s. NATO on kaitseorganisatsioon, mis ei toetu ainult naabritele.“

Karise sõnul on Soomel muidugi oma roll olemas nii nagu teistelgi riikidel. See on kindlaks määratud NATO kaitseplaanides.

Karis tutvus Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaama ja mereväe staabiga ning kohtus president Alexander Stubbi ja peaminister Petteri Orpoga.

Karis ei soovinud Helsingin Sanomate teatel eriti mõtiskleda väikeriigi rolli üle võimalikus sõjalises konfliktis Läänemere piirkonnas, vaid ütles, et Eestil on selge seisukoht, et NATO-t tuleb tugevdada.

Karise sõnul vajab USA Euroopat sama palju kui Euroopa USA-d. Praegu on suhetes mõrasid, aga Karis usub, et need parandatakse.

Karise hinnangul kompab Trump ametiaja alguses piire.

„Tema kõnedes on ka tõetera. Euroopa riigid peavad kaitsesse rohkem panustama,“ ütles Karis Helsingin Sanomatele.

Karise liin on praegu selgelt hoiduda kinnitamast arusaama, mille järgi on suurriigid oma huvide järgi maailma ära jagamas, märgib ajaleht.

Seda, et USA hääletas ÜRO-s Venemaa agressiooni hukka mõistnud resolutsiooni vastu koos Venemaa ja Põhja-Koreaga, oli Karise sõnul pettumus. Ta ei ole aga valmis tegema ühe hääletuse põhjal kaugeleulatuvaid järeldusi edasise kohta.

Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtlemise kohta ütles Karis, et see on USA presidendi otsus, ja kui see rahuprotsessile kaasa aitab, on sellest kasu.

Ukrainat tuleb sõjaliselt toetada, et ta oleks läbirääkimislauas võimalikult tugev, märkis Karis.

„Ühel või teisel viisil tuleb agressorriigiga rääkida,“ ütles Karis.

Helsingin Sanomat küsis Kariselt ka seda, mis oleksid selle tagajärjed, kui USA otsustaks oma väed Eestist välja viia.