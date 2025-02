VIDEO | „Kas ma ütlesin seda?“ Trump ei suuda uskuda, et nimetas Zelenskõid diktaatoriks

Ajakirjanik küsis Trumpilt, kas ta arvab endiselt, et Zelenskõi on diktaator.

„Ma arvan, et meil tuleb homme väga hea kohtumine. /.../ Me saame väga hästi läbi, okei? Ma pean temast väga lugu. Ma pean temast väga lugu,“ ütles Trump. „Me oleme andnud talle palju varustust ja palju raha, aga nad on võidelnud väga vapralt. Ükskõik, kuidas sellest mõelda, aga nad on tõesti võidelnud.“