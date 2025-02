Trump usub, et Putin peab sõna, ja Briti rahuvalvajatel pole USA seljatagust vaja

USA president Donald Trump ütles eile, et usub, et Venemaa president Vladimir Putin peab oma sõna, kui on jõutud kokkuleppele sõja lõpetamise kohta Ukrainas. Samuti ütles ta, et Suurbritannia suudab ise enda eest hoolitseda, kui tema rahuvalvejõude peaks rünnatama, aga lisas siis, et USA aitab, vahendab ABC News.