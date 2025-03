INTERVJUU | Lastepsühhiaater Anne Kleinberg: väsisin hullult ära. Ühiskond kannatab küll välja selle, kui ma mõnda aega puhkan

See on näide sellest, millesse ma tahaksin süveneda ja millesse tegelikult arst võiks vahel saada aega süvenemiseks. Kas meil on aega lugeda näiteks psühhedeelikumidest, mis on oluline osa psühhofarmakoloogia arengust, või ATH-plahvatuse sotsiaalsetest teguritest? Või ka näiteks sellest – millest mainitud artikkelgi rääkis –, kust see tuleb, et kõik inimesed justkui hakkavad haigeks jääma ja kõik tahavad endale psüühikahäire diagnoosi. On huvitav aru saada, kuidas on juhtunud see, et end tahetakse defineerida oma haiguse ja eriti psüühikahäire kaudu.