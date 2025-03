USA-Vene „rahukõneluste“ eesmärki ja lõpptulemust oskab ajakirjanik oletada sama hästi-halvasti kui lugeja ning kardetavasti pole Euroopa riigijuhid palju paremas seisus. Kehtib reegel, et Donald Trumpi plaane ei oska ta tingimata isegi prognoosida. Teadmatus tähendab, et mõistlik on lähtuda pessimismist ja valmistuda halvimaks, eriti kuna Vladimir Putini plaanid on vägagi avalikud ja prognoositavad.