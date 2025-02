Tartus kaotati õiguskantsleri survel nõue märkida gümnaasiumide ühiskatsetel koolieelistus, Tallinnas jääb see kehtima

Tartus teevad sel aastal ühiskatsed Tartu Hugo Treffneri gümnaasium, Jaan Poska gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Miina Härma gümnaasium ja Tartu Tamme gümnaasium. Algselt nähti küll ette, et õpilaskandidaat valib õppima minekuks viiest koolist neli ja seab need seejärel eelistuse järjekorda, kuid mõlemad nõuded olid õiguskantsler Ülle Madise hinnangul õigusvastased.

„Üks soovitus oli see, et õpilased peaksid saama sisseastumiskatsetel kandideerida kõikidesse koolidesse, kes katsetel osalevad. Ma olen täiesti nõus. See muudatus on ühiskatsete korraldamise kokkuleppes juba kirjas,“ sõnas Jaan Poska gümnaasiumi direktor Mari Roostik.