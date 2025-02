Nüüd Eestis väiksem intress tavaauto ostuks!

Miks tehti soodusintress just sisepõlemismootoriga autodele?

Sest elektriautodele on soodusintressiga pangaliisingut pakutud juba pikalt. AutoPay on hea alternatiiv pangaliisingule, ja meie keskmine klient on just nii-öelda tavaauto kasutaja.

Kas AutoPay ei toeta rohepööret?

Muidugi toetame. Küsimus on tavainimeste liikumisvõimaluste säilitamises. Ilus on ju tänaval vaadata 100 000 eurot maksvat elektriautot ja teada, et sel on umbes 1,5% + euribor liisingu intress. AutoPay küsimus on, kuidas saame meie vastu tulla kasutatud autot ostvale AutoPay kliendile, kes tahab auto soetada enda nimele ning sellega tööle ja koju sõita. Kui me võrdleme keskmise elektriauto hinda ja keskmist palka, siis… Ütleme nii, et akusid ma kasutatud elektriautol vahetada ei tahaks.

Kas AutoPayga saab ka elektriautot osta?

Saab ikka ja meie tavatoode 6,9% intressiga aastas on endiselt väga hea alternatiiv pangaliisingule. See, et tavaautole on soodusintress, on lihtsalt hetkel väike eelis.

Kui kaua kampaania kestab?

Hetkel kestab see märtsi lõpuni, pärast mida hindame olukorda. Meil endal on sellesse usku, kuna oleme 13 aasta jooksul kogunud tuhandeid püsikliente. Kuigi turul on praegu teatud ebakindlus, on selge, et inimesed vajavad autosid ka edaspidi.

Millised on AutoPay sisepõlemismootoriga sooduskampaania tingimused?

Soodusintress 6,5% kõigile sisepõlemismootoriga autodele kogu perioodiks.

Puudub euribor

Puudub kohustuslik kaskokindlustus

0% sissemakse

Auto kliendi nimele

Varasema finantseeringu tagasimaksevõimalus tasuga 1% jäägist

Laen kuni 30 000 eurot

Kehtib ka hübriididele

Taotlusele saab vastuse vaid ühe minutiga aadressil www.autopay.ee.

AutoPayments OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevuseks on sõidukite finantseerimine AutoPay.ee veebiplatvormi kaudu, kus tihtipeale ei ole vaja esitada pangakonto väljavõtet ning ka väljavõtete analüüs on arvutipõhine. Kogu lepingu sõlmimise protsess käib veebis, väljamakse tehakse tööaegadel loetud minutitega.