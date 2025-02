Elektriauto poolt või vastu? Kumba eelistad sina?

Kuna AutoPay tuli märtsis välja soodusintressiga just sisepõlemismootoriga autodele, oleks aus korraks vaadata, mis on kasutatud elektriautode ning n-ö tavaautode peamised plussid ja miinused, fookuses on umbes 5–6 aasta vanused kasutatud sõidukid. Uue auto puhul on kriteeriumid kasutatud sõidukitest alati erinevad.