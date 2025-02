Nüüd soodusintress bensiini-, diisel- ja gaasimootoriga autodele!

Miks seda tehti, räägib lähemalt AutoPay tegevjuht Kaur Mets: „Kuna pangaliisingutel on elektriautodele väiksem intress juba ammu pakkumises, siis leidsime turgu analüüsides, et AutoPay klientidele võiks tasakaaluks olla tavaautodele soodsam intress! Kui klient ei taha või ei saa osta elektriautot 30 000 – 40 000 euro või rohkema eest, kannatab automaksu pärast praegu just tavaklient. Me ei muuda rohepööret ega võitle sellele vastu. Meie soov on parandada tavainimeste võimalusi autoga liikumiseks.“