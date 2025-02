Kadõrovi tütar teatas Tšetšeenia asepeaministri ametist lahkumisest, sest see töö sobib rohkem tugevale mehele

„See töö oli minu jaoks tähtis kogemus. /.../ Aga ma arvan, et see töö sobib rohkem tugevale mehele,“ teatas Aišat Kadõrova, vahendab Meduza.

Ta teatas, et hakkab töötama vabariigi heaks, tegeldes äriprojektidega, ja võib selle kaudu olla kasulikum kui poliitikaga tegeldes.

Kadõrova lisas, et naaseb moemajja Firdaws ja tööle moevaldkonda. „Hakkan kõiki naisi rõõmustama,“ kuulutas Kadõrova.

Nagu ka teised Kadõrovi lapsed on ka Aišatil mitmeid autasusid ja -nimetusi. Muu hulgas on talle antud medal teenete eest Tšetšeeni vabariigi ees, medal inimõiguste kaitse eest, aumärk eeskujuliku töö eest ja vabariigi kõrgeim autasu, Kadõrovi orden. Lisaks sellele on ta Tšetšeenia teeneline kultuuritöötaja ja rahvakunstnik. 2023. aastal sai ta ka medali teenete eest isamaa ees II järgu.