Mustamäele kerkiv MotorCenter Kadaka ootab rentnikke

YIT ärikinnisvara arendusjuhi Indrek Jakobsoni sõnul on MotorCenter Kadaka arendus hea uudis kõigile auto-, moto- ja tehnikavaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele, kes on otsinud äripinda oma toodete ja teenuste pakkumiseks Mustamäe, Kristiine, Haabersti või Tallinna lähivaldade ja linnade elanikele.

„Paljud valdkonna ettevõtted, kellel on müügiesindus või teeninduspunkt näiteks Peetri, Lasnamäe või Tähesaju MotorCentris, on juba aastaid oodanud võimalust laiendada oma tegevust Mustamäe piirkonda. Uue keskuse krundil, aadressil Kivikülvi 9 paiknev amortiseerunud hoone on lammutamisel ning teeme ettevalmistusi ehitustegevusteks. MotorCenter Kadaka valmimine on planeeritud 2026. aastasse,“ sõnas ta.

Esimesed äripinnad broneeritud

MotorCenter Kadaka keskusesse luuakse äripinnad, mis sobivad ideaalselt traditsiooniliseks teenus- ja kaubanduseks, kontori- ja nõupidamisteruumidega stock-office tüüpi äriks ja sõidukite teeninduseks: rehvivahetus, autopesula, tehnoülevaatus, remonditöökoda, varuosade jaemüügi või muud tehnikaga seotud teenused.

Ühtekokku rajatakse keskuse 3000 m2 pinnale 10 erineva suurusega äripinda, millest igaüks on eraldi sissepääsuga ja autonoomselt toimiv.

„Käivitunud on lepingute sõlmimine uue keskuse rentnikega ja tasub kiirustada, sest esimesed äripinnad on juba broneeritud. Kiiremad broneerijad saavad kaasa rääkida ruumiplaneeringu kujundamises, et luua oma ärile ideaalselt sobiv lahendus,“ lisas YIT esindaja.

Hästitoimiv kontseptsioon ligipääsetavas asukohas

Tänaseks on Tallinnasse rajatud juba kolm YIT kontserni poolt väljatöötatud MotorCenter esindust: MotorCenter Peetri, MotorCenter Lasnamäe ja MotorCenter Tähesaju.