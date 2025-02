FOTOD | „Pistke tuulikud omale peenrasse!“ ERK korraldas tuuletööstuse vastase meeleavalduse

Täna hommikul kogunesid Stenbocki maja ette tuuletööstuse vastased meeleavaldajad. Kaasa olid võetud erinevad omanäolised plakatid kirjadega „tuuleministeerium“, „Kristen, pista see tuulik omale aeda“ või „tuuleenergia või luuleenergia?“.

ERK teatas, et kuni puuduvad selged ja usaldusväärsed andmed tuulegeneraatorite mõjust inimestele ja keskkonnale, ei tohiks Eestist teha „eksperimentaallaboratooriumi ega eestlastest katsejäneseid“. Lisati, et on jätkuvalt ebaselge tuuletööstuse majanduslik tasuvus ja pikaajaline mõju energiajulgeolekule.