Kreml: Ukrainalt okupeeritud territooriumid on Venemaa lahutamatu osa, see on vaieldamatu fakt

„Need territooriumid, millest on saanud Vene Föderatsiooni subjektid, mis on kirjutatud meie riigi konstitutsiooni, on meie riigi, Venemaa lahutamatu osa. See on absoluutselt vaieldamatu fakt, arutlusele mittekuuluv fakt,“ lausus Peskov, vahendab TASS.

„Me anname endast parima, et teha parim diil mõlema poole jaoks, aga Ukrainale proovime me väga teha hea diili, nii et nad saavad tagasi nii palju kui võimalik. Me tahame saada tagasi nii palju kui võimalik,“ ütles Trump eile ajakirjanikele.

„Mida me näeme, on see, et president Trump räägib ise ja on valmis kuulama teisi. See on väga tähtis ja eristab põhjalikult Washingtoni praegust administratsiooni eelmisest,“ ütles Peskov. „Keegi ei oota, et seisavad ees kerged ja kiired otsused, meil on päevakorras liiga keeruline ja hooletusse jäetud probleem, aga kahe riigi sellise poliitilise tahte, teineteise kuulamiseks ja kuulmiseks valmisoleku korral arvan ma, et meil õnnestub see tööprotsess läbida.“