GRAAFIKUD | Arvud näitavad, et Euroopale hakkab Vene oht kohale jõudma

Ajalooliselt on USA liitlased kaitsele kulutamises lati alt läbi jooksnud, ent arvud näitavad, et iga aastaga vastab see väide üha vähem tõele. NATO 31 liikmest ei suutnud ametlikku „latti“ ületada ehk kaitsele 2% SKP-st kulutamise nõuet mullu täita vaid kaheksa riiki.

Nende seas on Kanada ning erandjuhtumina ka pisike Island, kellel polegi armeed ning kes panustab NATO töösse raha ja nõuga. Horvaatia seevastu teatas äsja, et 2% on saavutatud ja kasv jätkub. Väike ja ülirikas Luksemburg aga kauples eelmise NATO peasekretäri ajal välja kokkuleppe, et nende kulu võib jääda SKP-st umbes 1,7% juurde. Ülejäänutest lubavad Belgia, Hispaania ja Portugal jõuda eesmärgini 2029. aastaks, Sloveenia 2030. aastaks ja Itaalia millalgi kaugemas tulevikus. Siit aga võib vaadata, kui palju iga riik alates 2014. aastast ehk Vene-Ukraina sõja algusest kaitsekulusid kasvatanud on. Nagu näha, on isegi Luksemburg oma kulutusi kümne aastaga pea kolmekordistanud.