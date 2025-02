Saksamaal mõisteti kaks afgaani vangi Rootsi parlamendi vastu terroriakti kavandamise eest

Süüdi mõistetud mehed on Afganistani kodanikud vanuses 23 ja 30 aastat, kes on elanud Saksamaal alates vastavalt 2015. ja 2016. aastast, vahendab SVT Nyheter.

Prokuratuuri teatel radikaliseerusid mehed Saksamaal elades. Vanem mees on olnud Telegrami teel kontaktis terroriorganisatsiooni Khorasani Provintsi Islamiriik esindajatega, kes andsid neile ülesande panna koraani põletamiste eest kättemaksuks toime terroriakt Rootsi parlamendi vastu.

Khorasani Provintsi Islamiriik tegutseb peamiselt Afganistanis ja selle naaberriikides. See on toime pannud mitu jõhkrat rünnakut muu hulgas valitsusametnike vastu, aga seda on seostatud ka terroriplaanidega läänes.