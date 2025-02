Spordiennustus: Kas teadlik analüüs või lihtsalt õnnemäng?

Spordiennustus on alati olnud vastuoluline teema, kus mõne arvates on see puhas õnnemäng ja teised jällegi usuvad, et edu võtmeks on põhjalik analüüs, statistika ja strateegia. Kuid kui suur roll on tegelikult teadlikul panustamisel, kui palju saab tugineda faktidele ning kuivõrd jääb lõpptulemus siiski juhuse hooleks?