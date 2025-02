Urmas Reinsalu nõuab, et peaminister Michal tuleks erakorraliselt riigikogu ette energeetikast aru andma

„Härra peaminister, Teie juhitav valitsus on tekitanud energeetikavaldkonnas kaose. Lisaks otsuste küündimatusele ja sisulisele läbipaistusele on ühiskonnas tõstatanud tõsiselt ka küsimus korruptiivsest mõjust,“ seisab Reinsalu riigikogu istungil üle antud tekstis.

„Palun vastake, miks Teie valitsus on asunud langetama energeetikavaldkonnas ulatusliku mõjuga üksikotsuseid, rikkudes põhimõtet, et energiamajanduse pikaajalised otsused kujundatakse energiamajanduse arengukava alusel, mille projekt on alles kooskõlastusfaasis? Milliste lähteandmete alusel sõlmiti kolme valitsuspartei esimehe energiaalane kokkulepe jaanuaris? Milline oli ametisoleva kliimaministri roll selle kokkulepe ettevalmistamisel? Kes tegelikult teie kui valitsusjuhi arusaama järgi juhib sisuliselt valitsuses Eesti energiavaldkonda? Kas kokkuleppe tegemisel viibis lisaks kolmele valitsuspartei juhile veel kolmandaid inimesi?“ päris Reinsalu Kristen Michalilt.