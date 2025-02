Hamas andis Iisraelile üle veel nelja pantvangi surnukeha

Relvarahu hakkas kehtima 19. jaanuaril ja on suuresti pidanud, vaatamata mitmetele tagasilöökidele. Selle esimene faas peaks lõppema sel nädalal ja järgmise, teoorias sõja lõpetama pidava faasi saatus on ebaselge, vahendab Reuters.

Hamas teatas täna, et on valmis alustama läbirääkimisi teise faasi üle ja et ainus viis ülejäänud pantvangide vabastamiseks on relvarahule kindlaks jäämine.