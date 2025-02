VIDEO ja BLOGI | Jürgen Ligi puhta tööstuse leppest: ei tasu müraga kaasa minna

Kristen Michali sõnul on Euroopa Komisjoni puhta tööstuse kokkuleppe valguses õige kliimaminister Yoko Alenderi otsus, et meretuuleparkidega tasub oodata.

„Euroopa Liidu üheselt tulevad uued reeglid ja põhimõtted toetusmeetmetele. Üks asi, milleks seni Eestil pole olnud teadmist ega jõudu, on see, kuidas eraturg toimiks taastuvenergia võimsuste toomisel. Kõige lihtsam on see luua nii, et tekivad pikaajalised vooluostu lepingud neile, kellel on vaja sisendit fikseerida. Selle vastu tuleb neile uusi tootmisvõimsusi. Selle arvutamise maht on Eestile käinud siiani üle jõu,“ sõnas Michal.

Euroopa komisjon soovitas liikmesriikidel vaadata üle ka näiteks aktsiise ja võrguteenuseid.

„Kindlasti kaalume neid ettepanekuid, tutvume puhta tööstuse plaani komponentidega,“ sõnas Michal, lisades, et energiahinna konkurentsivõimelisus on Eesti jaoks oluline teema.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul ei tasu aga müraga kaasa minna. „Arutame seda, aga siin on jäänud kõlama, nagu meil oleks elektril erilised aktsiisid. Mõju hind on tegelikult olematu. See ei ole probleem. Võrgutasud on jällegi idee poolest võrguinvesteeringuteks ja võrke me vajame juurde,“ ütles Ligi.

Ligi sõnul peame suurendama igasugu tootmist ja pakkumist, mitte tegelema subsideerimisega. „See puudutab nii kohalikku energia tootmist, mille jaoks on olemas head projektid. Võrgutasudest loobumine ei ole lahendus sel juhul. See on natuke vastuoluline. Vaatame, mis seal (puhta tööstuse leppes - toim) väärtuslik osa on, mis meid aitab,“ sõnas Ligi.

